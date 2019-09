Same Difference | VW Atlas

"These Are My People" von Johnny Cash

Der neue Spot ist Teil der "Drive-Bigger"-Kampagne, mit der Volkswagen in den USA sein angekratzes Image aufpolieren will. Anders als im ersten Flight , als die Marke ihre Vision der Elektromobilität mitsamt seiner ID-Modelle in den Mittelpunkt rückte, geht es nun mit dem Atlas um ein Modell aus dem boomenden Segment der Midsize-SUV, das in den USA rund zehn Prozent des gesamten Automobilmarktes ausmacht. Da erscheint es nur logisch, dass Volkswagen mit dem neuen Atlas den Turnaround schaffen will. Zur Erinnerung: In Nordamerika verkauft der Hersteller seit dem Dieselskandal etwa acht Prozent weniger Autos als zuvor.Um die Kunden zu überzeugen, inszenieren Volkswagen und Johannes Leonardo den Atlas als das, was er ist: ein geräumiger und praktischer SUV mit hoher Qualität, in dem die ganze Familie Platz findet und den es ausschließlich mit Benzinmotor gibt. Dazu erzählen Kunde und Agentur zu dem Songdie Geschichten von vier echten amerikanischen Familien und ihren chaotischen Morgenritualen: Mit dem Klingeln des Weckers geht es los, die Kinder rennen durchs Haus, kämpfen um ihren Platz im Badezimmer, es gibt Geschrei in Englisch und Spanisch. Doch der wilde Trubel löst sich dann auf, als alle Familienmitglieder im VW Atlas sitzen - und die Fahrt zur Schule beginnen kann.Die Boschaft von Volkswagen am Ende des Films ist dazu eine doppeldeutige: "There's Room for everyone" verdeutlicht zum einen die Geräumigkeit des beworbenen SUV, der bis zu sieben Sitzplätze bietet. Zum anderen kann der Slogan auch als Statement in Richtung US-Präsident Donald Trump verstanden werden, unter dessen Führung diese Aussage in puncto Migration keine Geltung zu haben scheint.Bei Johannes Leonardo zeichnen(Chief Creative Officers),(Executive Creative Director),(Creative Director / Art Director),(Associate Creative Director / Writer),(Senior Copywriter),(Senior Art Director),(Head of Integrated Production),(Group Executive Producer) und(Senior Integrated Producer) für die Kreation verantwortlich. Produziert wurde der Film von, Regie führte. Mix und Sound Design übernahm. tt