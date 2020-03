Joe Biden vs. Donald Trump on the Corona Virus Response | Joe Biden For President

Eigentlich ist die Situation wie geschaffen für den Präsidenten: Die großen Wahlkampfkundgebungen der Konkurrenz sind in Zeiten der Corona-Pandemie ausgesetzt, die mit Abstand größte Öffentlichkeit bekommt Trump selbst, der in diesen Tagen viele Pressekonferenzen zu der Verbreitung des neuartigen Virus abhält. Das Problem nur: Der 73-Jährige weiß die Krise nicht für sich zu nutzen.Genau diesen Umstand legt der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden jetzt in einem neuen Werbespot schonungslos offen: Der 100-sekündige Spot folgt einer Zeitachse, die im Verlaufe die exponentiell ansteigenen Fallzahlen der Infizierten in den USA anzeigt. Daneben stehen Ausschnitte von Trump und dessen verharmlosenden Aussagen zu Corona: Am Anfang war es nur die eine Person, die aus China nach Nordamerika eingereist ist, dann die harmlose Erkrankung, die wie von Geisterhand wieder verschwindet und ohnehin nur von den Demokraten in die Welt gesetzte Fake News, um ihm zu schaden.Und Trump selbst? Der pöbelt Journalisten an, die offensive Fragen stellen und macht laut eigener Aussage natürlich einen hervorragenden Job bei der Bewältigung der Krise. Überhaupt habe niemand mehr geleistet als der aktuelle Präsident in der "Schlacht gegen den unsichtbaren Feind". Am Ende des Commercials steht die Botschaft: "Real Crises demand real leadership. Not lies. Not excuses. Not scapegoats."Ob Biden wirklich von Trumps maximal fragwürdiger Krisen-PR zu Corona wird profitieren können, wird die Zukunft zeigen. Der 77-jährige Demokrat liegt in Umfragen zwar immer noch knapp vor dem Präsidenten. Doch mehrere Erhebungen zeigen auch , dass eine Mehrheit der Amerikaner mit Trumps Krisenmanagement derzeit zufrieden zu sein scheint. Hinzukommt, dass Biden zuletzt im Live-Interview zu Corona bei CNN keine gute Figur abgab - unter anderem, weil er gleich zu Beginn zwei Mal in die Hand hustete. tt