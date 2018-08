SMARTHUS | Det enkle er ofte det beste | REMA 1000

"Das Einfache ist oft das Beste" - so lautet der Markenclaim von Rema 1000, den die Kreativagentur Try aus Oslo mit dem 70-Sekünder mit Leben füllt. Der Spot erzählt die Geschichte eines Mannes, der nach dem Aufstehen mit der KI in seiner Wohnung kommuniziert: Per Sprachbefehl stellt er die Musik an, lässt sich einen Smoothie zubereiten, fragt seine Termine ab und wird an einen Zahnarzttermin erinnert. Alles scheint prächtig zu funktionieren - doch nach der Rückkehr vom Zahnarzt geht plötzlich alles schief. Urkomisch! Produziert wurde das Commercial von. Regie führte. tt