Reisen bildet, baut Vorurteile ab und schafft Dialoge. Doch obwohl mehr Menschen unterwegs sind - laut dem World Tourism Barometer der

Momondo: The World Piece

alle ein

Welttourismusorganisation der(UNWTO) ist im ersten Quartal 2019 die Zahl der Auslandsreisen mit mindestens einer Übernachtung um 4 Prozent angestiegen - scheint die Welt unsicherer zu werden. Menschen werden verfolgt, bedroht, gefoltert und ermordert aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Religion und ihrer politischen Überzeugungen.Dem setzt Momondo jetzt ein Zeichen entgegen. "The World Piece" ist eine emotionale Initiative, für die sich Menschen aus 61 Ländern eine Linie auf die Haut stechen lassen und erinnert phasenweise an die vielfach ausgezeichnete Kampagne DNA-Journey. Weil auch hier Menschen ihre Geschichte erzählen, untermalt mit einfachen, aber wirklungsvollen Bildern. "Unsere Mission bei Momondo ist es, die Welt zu öffnen", sagt, Vice President Marketing EMEA bei der Reisesuchmaschine. "Wir haben Menschen von überall aus der Welt, die alle eine ganz eigene Geschichte haben, dazu aufgefordert, eine Botschaft in Form eines Tattoos aus einer einzigen Linie zu entsenden – um zu zeigen, dass wir trotz aller Unterschiede als Menschen miteinander verbunden sind".Dass sich Tausende von Menschen um einen Platz im Projekt bewerben würden, damit habe bei dem Onlinedienst niemand gerechnet. 61 davon boten ihre Haut als Leinwand an. Darunter sind Menschen, die für das Trennende in der Welt stehen, die andere gehasst haben, die als Soldaten Dienst getan hatten. Sie erhieltenindividuell entworfenes Tattoo des Tätowierers. Danach reisten sie nach London, um ihre Geschichten zu teilen, Schulter an Schulter zu stehen und so ein Kunstwerk zu erschaffen, das die Welt miteinander verbinden soll: The World Piece.Für die Kreation des Filmes hat Momondo mit der dänischen Werbeagenturzusammengearbeitet. Die Produktion verantwortet, Regie führt. mir