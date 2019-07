P&G: The Look

Procter & Gamble: The Talk

Der 100-sekündige Film folgt einem farbigen Mann durch seinen Alltag. Als sein Sohn einem Mädchen im Auto zuwinkt, fährt ihre Mutter die Fensterscheiben hoch. Am Arbeitsplatz wird dem Mann die sich schließende Fahrstuhltür offenbar bewusst nicht aufgehalten, im Restaurant will sich ein weißes Pärchen nicht in seine Nähe setzen und in einem hochwertigen Bekleidungsgeschäft erntet er böse Blicke vom Personal. Auf genau diese Blicke - egal ob unfreiwillig oder bewusst verletztend - spielt der Filman.Die letzte Szene des Films löst übrigens auf, dass es sich bei dem farbigen Mann um einen Richter handelt. Als er den Gerichtssaal betritt, erheben sich die Anwesenden und erweisen ihm ihren Respekt. Der Spot führt außerdem die Geschichte des Werbespotsweiter, den Procter & Gamble vor zwei Jahren mitentwickelte und der sogar mit einen Emmy ausgezeichnet wurde."Wir wollen in einer gleichberechtigten und inklusiven Welt leben - das betrifft Rasse, Geschlecht, Herkunft, sexuelle Identität, Begabung, Religion und Alter", sagt P&G-Marketingchef. "Wir glauben, dass wir die Verpflichtung haben, unsere werbliche Stimme für das Gute einzusetzen, um Themen wie Voreingenommenheit anzusprechen", so Pritchard weiter. Er hoffe, dass der Film zu konstruktiven Diskussionen, Verständnis und positiven Handlungen führt.Entwickelt wurde der Film von. Dabei handelt es sich um ein kreatives Kollektiv, das von Führungspersonen aus der Werbebranche gegründet wurde. Ihr Ziel: Mit Kreativität auf Voreingenommenheit und Ungerechtigkeit aufmerksam machen. ron