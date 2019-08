Zwei Dinge fallen bei "Choose your X" auf. BMW baut seine Kampagnen unter CMOdeutlich modularer auf als das bisher der Fall war. Und die Marke versucht, in ihren Auftritten moderner und cooler zu werden. Der Aufwand lohnt sich. Der Auftritt, der mit dem Marktstart der beiden Modelle X1 und X6 angelaufen ist, bildet für die kommenden drei Jahre das Dach für die gesamte X-Range von BMW.Darunter will der Premiumautobauer nicht nur neue Modelle promoten, sondern für alle Fahrzeuge aus dem X-Segment eine einheitliche Plattform entwickeln. Im Mittelpunkt steht dabei die Wahl der freien Entscheidung. Egal, was ein Kunde unternehmen will, plant oder wie sein Lebensstil ausschaut: BMW hat das passende X-Modell für ihn.Anders als bisher wird dabei das X zum visuellen Markenzeichen der Plattform. "Eine Idee ist oft dann gut und einfach, wenn sie direkt aus dem Produkt abgeleitet ist. Ein X als das ultimative Symbol einer freien Entscheidung ist so eine Idee", sagt, Kreativgeschäftsführer und Partner bei, die für die Kampagne verantwortlich zeichnen. Im Gegensatz zur Unplug and Play-Kampagne , die ebenso vor ein paar Tagen angelaufen ist, sind die Fahrzeuge im Auftritt für die X-Modelle deutlich präsenter. Und es fällt auf, dass BMW seine Bildsprache verändert, weg von austauschbaren Szenen hin zu Motiven, die beim Betrachter haften bleiben können, wie der Sprung von der Felswand beispielsweise.Insgesamt gibt es drei TV-Spots, zwei Online-Launchfilme sowie acht weitere Filme in unterschiedlichen Längen. Hinzu kommen Printanzeigen und digitale Formate.Die Produktion liegt bei. Regisseur ist. Die Printmotive hatfotografiert. mir