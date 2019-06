Burger King | Upside Down Whopper

DoorDash zu bestellen gibt. Über die App erhalten die Nutzer auch Zugang zu exklusivem "Stranger-Things"-Content zur dritten Staffel. Coca-Cola First Love (Hawkins, Indiana)





Wer Lust hat, wie ein Demogorgon aus der "Schattenwelt" (die andere Dimension im "Stranger-Things"-Universum) einen Whopper zu verspeisen, hat ab kommender Woche die Gelegenheit dazu. Der "Upside Down Whopper", den Burger King als Teil einer Markenkooperation mit Netflix für kurze Zeit anbietet, ist eigentlich ein ganz normaler Whopper mit Tomaten, Salat, Ketchup, Mayonaisse, Gurken und Zwiebeln. Doch es gibt einen kleinen, aber feinen Unterschied: Die Hälften der Burger-Buns sind vertauscht, das heißt, das obere Brötchen ist unten, das untere oben.Der "Upside Down Whopper" ist aber in gewisser Weise nur der Appetizer der Crosspromotion. In den Burger-King-Restaurants in Miami, Houston, Boston, Atlanta, Philadelphia, Dallas, Chicago, San Francisco, Los Angeles und New York können Serienfans zudem limitierte T-Shirts und andere Merchandising-Produkte zu "Stranger Things" kaufen. Zudem können die Kunden über die Burger-King-App an einem thematischen Gewinnspiel teilnehmen. Schließlich gibt es noch das "Hopper Meal" - angelehnt an die Serienfigur Chief Hopper - für fünf Dollar, das es ausschließlich über den On-Demand-Lieferdienst