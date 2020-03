A St. Patrick’s Day Message From Guinness | Guinness Beer

90 Sekunden lang ist die filmische Botschaft, die Guinness über die Digital- und Social-Media-Kanäle verbreitet. In dem Clip sind Bilder von St.-Patricks-Day-Events zu sehen, Menschen, die in grün-weißer Verkleidung feiern, tanzen, irische Volkslieder singen - und Guinness trinken. Dazu spricht ein Voice-over zunächst von der Bedeutung des Feiertags für Iren auf der ganzen Welt, ehe ein eindringlicher Appell für mehr Menschlichkeit, verantwortungsbewusstes Handeln und eine Danksagung an all jene, die die in diesen Wochen besonders gefordert sind, folgt. Schließlich habe man in 260 Jahren Unternehmensgeschichte vor allem gelernt, dass Menschen besonders stark sind, wenn sie zusammenhalten. Das Coronavirus selbst wird zwar nie namentlich erwähnt, doch der Kontext in Zeiten der Absage zahlreicher Großveranstaltungen ist selbstredend. Der positive Ausblick am Ende des Films: "Don't worry, we'll march again." Der St. Patrick's Day mit allen seinen freudigen Begleiterscheinungen wird wiederkommen.Auch wenn die Marke mit der Kampagne vermittelt, dass die Gesundheit der Menschen in Zeiten von Covid-19 im Mittelpunkt steht, so verliert sie doch auch die eigenen Ziele nicht aus dem Blick. Schließlich legt Guinness den Menschen in dem Spot auch nahe, nicht ganz auf den gemeinschaftlichen Genuss des berühmten Stout-Bieres zu verzichten - ob nun in den heimischen vier Wänden oder unter besonderer Berücksichtigung der Hygieneregeln in den Pubs (so lange die noch geöffnet sind).Entwickelt wurde der Auftritt von der Kreativagenturin Philadelphia. Im Zuge der Kampagne hat Guinness angekündigt, 500.000 US-Dollar an gemeinnützige Einrichtungen zu spenden. So geht Eigenwerbung in Krisenzeiten. tt