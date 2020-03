Jack Daniel's | With Love, Jack

Not macht die Werbungtreibenden in diesen Tagen und Wochen erfinderisch: Viele Marken starten Kampagnen zum Thema Corona und werben für Solidarität, Verantwortungsbewusstsein und Social Distancing. Und da aktuell keine neuen Werbefilme produziert werden können, greifen sie dabei überwiegend auf Bilder aus alten Kampagnen zurück. Die Whiskymarke Jack Daniel's geht zusammen miteinen anderen Weg - und hat allein auf Basis von User Generated Content einen Spot entwickelt, der zeigt, wie sich die Menschen trotz räumlicher Isolation auf virtuellem Wege zusammenfinden.In dem 60-sekündigen Clip mit dem Titel "With Love, Jack" zeigt das Unternehmen zahlreiche Menschen, die die Isolation auf kreative Weise nutzen, um miteinander vernetzt zu bleiben - sei es ein improvisiertes Ping-Pong-Spiel in der Küche, eine Schach-Partie via Videostream oder, na klar, das Anstoßen mit einem Glas Jack Daniel's über Skype, FaceTime und Co. Die Botschaft am Ende des Onlinespots: