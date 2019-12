Shot on iPhone 11 Pro — Snowbrawl

Der 90-sekündige Spot, der eine simple Schneeballschlacht im Wald in einen Action-geladenen Thriller verwandelt, soll zeigen, was die verbesserte Smartphone-Kamera so alles drauf hat. Das iPhone 11 Pro kommt nämlich mit gleich drei Kameras daher - mittlere Brennweite, Teleobjektiv und Ultra-Weitwinkel - und kann damit atemberaubende Filme in 4K-Qualität aufnehmen.Für den Spot konnte Apple den Regisseur("Fast & Furious", "Deadpool 2") sowie den Kameramann("Mission Impossible", "Das Bourne Vermächtnis") gewinnen. Die beiden Filmemacher erklären in einem Making-of-Video , dass sie sich vor allem das geringe Gewicht und die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten des Smartphones zu Nutze gemacht haben, um den Schneeball-Epos zu inszenieren. Und das alles ohne großes Kamera-Equipment à la Hollywood. Allerdings merkt Apple an, dass zusätzliche Hard- und Software verwendet wurde, um ein besseres Ergebnis zu erzielen.Seit einigen Jahren schon läuft die "Shot on iPhone"-Kampagne. Sämtliche Filme der Reihe haben eines gemeinsam: Sie wurden alle - zumindest zu weiten Teilen - mit dem Apple-Smartphone gedreht. Anfang 2018 feierte Apple beispielsweise eine Gesetzesänderung in Australien, die die Ehe für mit einem berührenden Werbefilm . ron