Snickers Rap Battle - 60 Second Ad

Snickers Rap Battle - Sweet Serenade 6 Seconds

Snickers Rap Battle - Sleeping John 6 Seconds

Snickers Rap Battle - Bad Shake 6 Seconds

Im neuen Snickers-Spot wird der Zuschauer Zeuge eines heißen Rap-Battles auf einer Hausparty. Doch plötzlich kippt die Stimmung - denn der Gesang des nächsten Teilnehmers passt so gar nicht zu den Beats der Vorgänger. Es ist Elton John im Glitzer-Outfit, der seinen Pop-Hit "Don't go breaking my heart" anstimmt. Der Auftritt der Musiklegende irritiert die anderen Partygäste sichtlich. Die darauf folgende Auflösung ist jedem Werbekenner bekannt: Sir Elton John wird ein Snickers angeboten, denn: "Du bist nicht du, wenn du hungrig bist". Und nach dem ersten Bissen ist er wieder der, der eigentlich ist: Der Rapper Boogie, der bei Eminems Shady Records unter Vertrag steht.Bei der Location-Wahl für den Spot hat sich Snickers von einem Musikvideo des Rappers Boogie inspirieren lassen. Elton John freut sich laut einer Pressemitteilung der Mars-Marke, sich einmal unter die Hip Hopper mischen zu dürfen. "Es ist allgemein bekannt, dass ich ein Fürsprecher des Hip-Hop bin. Aus diesem Grund wollte ich mitmachen - ich konnte mit Boogie und einigen talentierten britischen Hip-Hop-Künstlern abhängen" sagte. "Mich hat auch angesprochen, wie die neue Snickers-Werbung auf humorvolle Weise darstellt, wie Hunger zu einem Formtief führen kann. Junge Menschen können sich damit identifizieren, schließlich ist Hip-Hop heute eine der einflussreichsten Musikrichtungen der Welt."Der Spot mit Elton John ist ab dem 1. September im TV und online zu sehen, als 30- sowie als 60-Sekünder. Außerdem kommen Bumper Ads zum Einsatz, in denen Elton John vor Hunger einschläft, eine Serenade anstimmt oder einem Rapper statt einer coolen Ghettofaust einen Handkuss gibt. "Wir knüpfen an das Motto 'Du bist nicht Du, wenn du hungrig bist' an, das bei den Verbrauchern so gut angekommen ist. Wir freuen uns, dass die Story mit den neuen Werbespots ihre Fortsetzung findet", sagte, Snickers Global Brand Director.Warum Snickers nun mit Elton John wirbt, erklärt Green so: "Als wir das Rap-Battle-Konzept entwickelten, war uns gleich klar, dass Elton John die perfekte Besetzung sein würde, um es zum Leben zu erwecken. Er ist auf der ganzen Welt für seinen unverwechselbaren Mix aus Musik, Stil und Humor bekannt, und das resoniert gut mit der Marke Snickers."Kreiert wurden die Spots wieder vom BBDO-Netzwerk, diesmal vonaus London. Sie kommen in den USA, in England, Deutschland und Russland zum Einsatz. bre