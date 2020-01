Was Frauen in der Werbung großer Sportartikler angeht, geht Nike seit einiger Zeit mit bestem Beispiel voran. Man denke nur an die aktuelle deutsche "Just-do-it"-Kampagne, in der beispielsweise die deutsche Boxerin Zeina Nassar porträtiert wird , die bei Wettkämpfen einen Hijab trägt. Jetzt liefert auch Konkurrent Adidas in dieser Hinsicht ein starkes Statement ab - und setzt mit dem globalen Auftritt "Reimagine Sport" ein Zeichen gegen Stereotype und für die Vielfalt im Sport.