"Kicking Gas" heißt der fast vierminütige Film, in dem Schwarzenegger alias Howard Kleiner interessierten Kunden die Vorzüge von Elektro- und Hybrid-Autos erklären soll. Problem nur: Er selbst steht so gar nicht auf leise und umweltfreundlich. Für ihn muss ein Auto Lärm machen und den Geruch von Abgasen könne man ohnehin nur lieben, wie er am Beispiel eines Hummer demonstriert. Und überhaupt: "Dröhnende Motoren beeindrucken die Nachbarn." Doch der Protagonist bewirkt mit seinen vermeintlichen Verkaufskünsten etwas ganz anderes: Die überraschten Kunden des Gebrauchtwagenhandels jedenfalls lassen sich nicht von Kleiners veralteten Ansichten überzeugen. Am Ende muss er sich selbst eingestehen, dass der E-Mobilität die Zukunft gehört.Der witzige Werbefilm, der von der Kreativagenturentwickelt wurde, kommt bei den Nutzern im Netz bestens an, wurde auf Youtube in 24 Stunden schon mehr als eine halbe Million Mal angesehen und von zahlreichen nationalen und internationalen Medien aufgegriffen. Im Mittelpunkt des Auftritts steht neben dem Video die Website Electricforall.org . tt