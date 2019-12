This is the worst week of Sally Fincher's life...

This is the worst week of John Trowler's life...

This is the worst week of Jessica Chappel's life...

This is the worst week of Danny Johnson's life...

Die verantwortliche Kreativagenturzeigt in den vier urkomischen Spots jeweils einen der Protagonisten, die alle mit einem seligen Lächeln auf den Lippen am Strand liegen, die Augen geschlossen, und vor sich hin träumen. Dann setzt die tiefe, sonore Stimme von Iggy Pop ein und erzählt, was die vier Menschen in der Woche vor ihrem Traumurlaub erlebt haben. Höhepunkt ist die Geschichte von Sally Fincher, die erfahren hat, dass eine gute Freundin mit ihrer Mutter und ihrem Vater schläft. Und damit nicht genug: Die drei streamen das Ganze auch auch noch live über die Webseite TheSuburbanCowboys.com (bei deren Aufrufen untenstehendes Bild erscheint), die über 14 Millionen Abonnenten hat - einer davon ist Sallys direkter Vorgesetzter. Doch all das juckt die junge Frau im Moment überhaupt nicht mehr. Schließlich ist sie dank On The Beach in ihrem Traumurlaub angekommen - und denkt nur noch daran, dass sie Hüte mag.Die übrigen drei Spots der Kampagnen funktionieren nach dem gleichen Schema, nur dass der 72-jährige Iggy Pop stattdessen von einem schrecklichen Eigentor-Weltrekord, einem Goldfisch-Drama und einer misslungenen Kuchen-Charity erzählt. Die Botschaft von On The Beach am Ende der Spots: "Everything's Better On The Beach."Produziert wurden die Spots vonunter der Regie von. Die Postproduktion und VFX kommen von. Die Audio-Postproduktion übernahm. Mediaplanung und -einkauf steuert. tt