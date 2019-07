Wieden+Kennedy in drei Filmen, wie junge, scheinbar antriebslose Männer aus ihrer Komfort-Zone gerissen werden und ihren Swag wieder zurückgewinnen. Zur Freude der Kumpel. Das Zaubermittel, das den Männern neues Leben einhaucht, ist - natürlich - das Deodorant von Old Spice.

Procter & Gamble zusammen mit ihrem Stammbetreuerin drei Filmen, wie junge, scheinbar antriebslose Männer aus ihrer Komfort-Zone gerissen werden und ihren Swag wieder zurückgewinnen. Zur Freude der Kumpel. Das Zaubermittel, das den Männern neues Leben einhaucht, ist - natürlich - das Deodorant von Old Spice.



Next Episode | Old Spice

New Dad | Old Spice

Working Late | Old Spice

In der Kampagne mit dem Namenzeigt die Marke aus dem HauseIm eineinhalbminütigen Hauptfilm (siehe oben) findet ein junger Mann seinen Buddy Derek Abends daheim auf der Couch herumlungern. Derek hat sich bereits seine gemütliche Schlabberhose angezogen und bereitet sich auf eine Binge-Watching-Nacht vor. Sein Kumpel will das nicht akzeptieren, lässt ihn an einem Old-Spice-Deo schnuppern und trägt ihn schließlich in völlig überdramatisierter aber humorvollen Art und Weise aus seiner Wohnung.In zwei weiteren Filmen zeigt Old Spice Männer ohne Swag: Zum einen wird ein junger, frischgebackener Vater, der an einem Samstagabend um 20 Uhr lieber schlafen als ausgehen will, doch noch dazu überredet, mit seinen Kumpels die Straßen unsicher zu machen. Zum anderen wird ein ehrgeiziger Büro-Mitarbeiter an einem Freitagabend von seinem Schreibtisch davongetragen, um mit seinen Freunden auf einer Party ins Wochenende zu starten. ron