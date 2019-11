Sweat Ruins Adam's Life, Date and Pizza | Old Spice

Axe - Fountain of Sweat

"Sweat Ruins Adam's Life, Date and Pizza" heißt der 60-sekündige Clip, den Old Spice auf Youtube veröffentlicht hat. Er zeigt Waheed beim Date auf der heimischen Couch. Das Fernsehprogramm steht, die Chips sind da, die Pizza bestellt. Doch der junge Mann hat ganz offensichtlich ein Problem - wie die Schweißflecken unter seinen Achseln verraten. Lange versucht er die Flecken zu verbergen, doch plötzlich kommt es zur Flut-Katastrophe in den eigenen vier Wänden.Mit dem witzigen Clip bewirbt Old Spice sein "Sweat Defense Dry Spray" und baut dabei auch auf die Community von Waheed. Der Influencer hat auf Instagram 1,8 Millionen Follower , auf TikTok sind es gar 2,1 Millionen. Der Clip ist der zweite, den Waheed zusammen mit Old Spice umgesetzt hat. Das Video "Swagger Never Dies" kommt seit September auf knapp drei Millionen Views auf Youtube.Allerdings ist die Idee, mit Schweiß-Fontänen für Deo zu werben, alles andere als neu. Bereits vor einigen Jahren warb Old-Spice-Wettbewerber Axe in einem Werbespot mit einer "Fountain of Sweat" für seine Anti-Transpirant-Produkte (siehe oben). tt