Mit der "Acceptance Street" sorgt Mastercard in New York für Aufsehen

Pünktlich zum Christopher Street Day in New York am kommenden Sonntag haben Mastercard und McCann XBC die berühmte Ecke Christopher-/Gay-Street in ein farbenfrohes Symbol für die LGBTQ+-Community verwandelt. Unter dem Straßenschild der Gay Street brachten Kunde und Agentur dazu noch zehn weitere bunte Schilder mit fiktiven Straßennamen an. Die da lauten: "Lesbian" "Bisexual", "Transsexual", "Queer", "Intersex", "Asexual", "Non-Binary", "Pansexual", "Two Spirit", "+" und "#Acceptance" - ein starkes Statement für Vielfalt, Toleranz und Inklusion, das für Millionen Passanten in New York City ein echter Hingucker ist.Neben der symbolischen "Acceptance Street" hat Mastercard auch ein Produkt mit Bezug zur LGBTQ+-Community vorgestellt: die "True Name Card". Diese erlaubt es speziell Transsexuellen und Menschen mit non-binärem Geschlecht, eine Debit- oder Kreditkarte mit ihrem Wunschnamen zu beantragen.