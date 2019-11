LOUIS XIII Cognac presents One Note Prelude by Yaron Herman (English)

"One Note Prelude" heißt das Projekt, das den renommierten israelischen Jazzkomponisten Yaron Herman mit künstlicher Intelligenz und Robotik zusammenbringt, um den einzigartigen Sound von Louis XIII einzufangen. Ein Casefilm dokumentiert die außergewöhnliche Aktion: Zusammen mit seiner Stammagenturin Los Angeles haben die Verantwortlichen mithilfe zweier Roboter zwei mit Louis-XIII-Cognac gefüllte Gläser anstoßen lassen.Der klirrende Ton, der beim Anstoßen entsteht, wurde als Gis-Note identifiziert und vom Komponist Herman in eine zweiminütige Symphonie übersetzt, die nur aus der einen Note besteht - und trotzdem genauso vielfältig klingt wie ein Schluck Louis XIII schmeckt. Das Ergebnis ist Audio Branding der etwas anderen Sorte - die in ihrer aufwendigen Exekution ähnlich wie die beiden Aktionen aus den Jahren 2015 und 2017 perfekt zu der Luxusmarke passt.Bei Fred & Farid in Los Angeles zeichnen(Creative Director),(Business Director) und(Senior Producer) verantwortlich. Produziert wurde der Film von, Regie führte. tt