MY BIGGEST UNBOXING EVER!!! LEGO Speed Champions McLaren build and LEGO Forza Horizon 4



Speed Champions McLaren Senna" vorstellen. Doch dank Werbepartner Microsoft entpuppt sich der Clip als viel mehr als nur ein weiteres "Unboxing"-Video für ein Lego-Auto.



Denn kurz nachdem Evan mit seiner Präsentation fertig ist, wird er von einem Microsoft-Team überrascht und auf die Straße gerufen, wo das Lego-Produkt verpackt in Lebensgröße auf ihn wartet. Über einen roten Buzzer löst Evan das "Ultimate Unboxing" aus und steht plötzlich vor einem riesigen Lego McLaren Senna. Das Auto wurde in mühevoller Kleinarbeit von 42 Menschen aus 400.000 Legosteinen gebaut. Mehr als 2700 Arbeitsstunden waren für das Projekt nötig. Der Clou: Das Auto verfügt über ein nahezu echtes Cockpit, von dem aus Evan das "Lego Speed Champions Expansion Pack" für das Rennspiel "Forza Horizon 4" zocken kann. Wenn das mal keine gelungene Werbung sowohl für die Xbox von Microsoft als auch für Lego ist.

Seit EvanTubeHD fünf Jahre alt ist, produziert der heutige Teenager Youtube-Videos. Bekannt ist er dabei vor allem für seine "Unboxing"-Videos, also Clips, in denen er angesagte Spielzeuge auspackt und seinem Publikum präsentiert. In seinem neuesten Video wollte Evan eigentlich den neuen "LegoEntwickelt wurde die Aktion von. Bei der Agentur zeichnen(Chief Creative Officer),(Creative Director),(Art Director),(Copywriter),(Director of Integrated Production),(Senior Producer) sowie(Associate Producer) verantwortlich. Produziert wurde der Casefilm vonunter der Regie von. Die Postproduktion übernahm. Das Sound Design kommt von, die VFX von. tt