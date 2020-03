Lay's | Distracted Stadium

Herzstück der Kampagne ist ein einminütiger Film, in dem neben den beiden Weltstars Lionel Messi und Paul Pogba auch die ehemalige niederländische Weltfußballerin Lieke Martens zu sehen ist. Die drei Testimonials und das komplette Stadion lassen sich nur wenige Sekunden vor Anpfiff von einem unmissverständlichen Geräusch ganz außerordentlich ablenken: das charakteristische Knistern einer Tüte mit Lay's Chips, die gerade von einem Fan geöffnet wird.Plötzlich fühlt sich jeder im Stadion zu der Tüte hingezogen, und ein Rennen beginnt, hin zu den Chips, während gleichzeitig die ersten Klänge von Swing-Musik im Stil der 50er-Jahre erklingen. Auch Messi, Pogba und Martens geben alles, um die Chipstüte zu erwischen. Pogba sprintet über das Spielfeld und klettert über die Stadionreihen, Martens springt von ihrem Expertensessel und aus dem Studiofenster, und Messi gelingt es letztendlich, einen Chip zu erhaschen, während er dramatisch an einer Skycam im Stadion baumelt."Wir wissen, dass sowohl Lay's als auch Fußball die Menschen einfach immer zusammenbringen. In diesem Jahr wollten wir die Dynamik verstärken und zeigen, was passieren kann, wenn eine Tüte Lay's Chips ein ganzes Stadion bei einem UEFA Champions League-Match zusammenbring", sagt Sebnem Erim, Vice President Marketing, Global Foods bei Lay's Mutterkonzern PepsiCo. Begleitet wird der Film von spielerspezifische POS-Materialien sowie Social Content und OOH. Entwickelt wurde die Kampagne von 180 Kingsday. ron