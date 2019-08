© Screenshot Youtube Herr Mac Book trommelt fürs Surface von Microsoft

Dass die großen Technik-Konzerne in ihren Werbekampagnen gerne mal ihre Produkte mit der Konkurrenz vergleichen, ist hinlänglich bekannt. Apples Kampagne "Get a Mac" ist ein Paradebeispiel dafür. In einem aktuellen Werbespot treibt Microsoft dieses Spiel nun auf die Spitze und heuert einen Herrn Mackenzie "Mac" Book an, der für das neue Surface 2 der Redmonder trommelt.