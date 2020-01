Introducing Netflix & Chilll’d | Ben & Jerry’s (DE)

Möglich macht dieses Branding eine offizielle Markenkooperation zwischen der Eismarke aus dem Hause Unilever und dem US-Streamingdienst. Die gemeinsam entwickelte Sorte ist dabei bewusst so gewählt, dass sowohl die Lust auf Salziges als auch die auf Süßes gestillt wird: "Netflix & Chilll'd" ist Erdnussbutter-Eis mit salzigem Brezel-Geschmack und Schoko-Brownie-Stücken. Beworben wird das Produkt bislang vor allem in den Digitalkanälen und in Social Media. Auf der Webseite der Eismarke gibt es zum Beispiel ein Quiz zur Verbindung von Netflix und Eis Sogar einen 30-sekündigen Werbeclip haben Ben & Jerry's und Netflix entwickelt, in dem das Eis als neues "Netflix Original" angepriesen wird (siehe oben). Dieses Label tragen eigentlich nur die von dem US-Dienst eigenproduzierten Erfolgsserien wie "Haus des Geldes", "Stranger Things" oder "Sex Education"."Netflix & Chilll'd" gibt es sowohl als Milcheis als auch in einer veganen Variante. Das Produkt soll in Kürze im Lebensmittelhandel sowie in den 13 sogenannten "Scoop Shops" von Ben & Jerry's in Deutschland erhältlich sein. tt