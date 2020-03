Edeka "Jeder eurer Schritte" 2020

Edeka schaltete zur Kampagne auch eine Anzeige in der Bild am Sonntag

Es sind derzeit schizophrene Zeiten für den deutschen Lebensmittelhandel. Zwar haben sich alle Ketten mittlerweile mehr oder weniger im Ausnahmezustand eingerichtet. Aber die Strategien zur richtigen Kommunikation mit den Kunden gehen gleichzeitig weit auseinander. Alle Ketten haben schon ihren eigenen Mitarbeitern und mitunter auch den anderen Beschäftigten im Lebensmittelhandel Respekt gezollt. Doch darüber hinaus gehen die Kommunikationsansätze spürbar auseinander: Lidl bewirbt derzeit schon wieder eine ganz reguläre Sonderaktion für Gartenmöbel. Aldi wirbt zwar auch für sein Ostersortiment, aber schaltet gleichzeitig einen Vignettenfilm über den Alltag mit der Pandemie.Edeka hatte sich zwar auch schon mit einem eigenen aus alten Spots und Stock-Footage komponierten Film bei den eigenen Mitarbeitern bedankt. Doch angesichts der sich schnell weiterentwickelnden Situation in den Märkten und im Leben der Kunden war das dem Team um CMO Claas Meinecke offensichtlich nicht genug.Der neue Spot ist bemerkenswert einerseits für seinen deutlich heitereren Grundton, aber auch für seine visuelle Inszenierung. Denn von den Kunden und Mitarbeitern sind bis zur Abschlusseinstellung nur die Füße zu sehen. Das hilft zwar einerseits dem Storytelling, dürfte andererseits aber auch ganz schlichte, produktionsbedingte Gründe haben. Denn auf diese Weise konnte der neu zu drehende Teil mit einem Minimum an Darstellern gedreht werden, die sich zudem auch völlig frei waren, alle nötigen Schutzmaßnahmen gegen Ansteckungen umzusetzen.Damit kann die Kampagne – ähnlich wie schon die ebenfalls starken Auftritten von Konkurrenten wie Aldi und Penny – als Signal gewertet werden, dass die derzeit eingeschränkten Produktionsmöglichkeiten der Agenturen keine ernsthafte Einschränkung in der Markenkommunikation der Unternehmen darstellen müssen. Im Gegenteil ist derzeit sogar zu beobachten, dass mit jeder weiteren Woche die Kampagnen zur Corona-Epidemie immer raffinierter und ausgefeilter werden.Die Kampagne startete schon zum Wochenende in den Social-Media-Kanälen des Händlers. Begleitend schaltete Edeka auch eine Anzeige in der Bild am Sonntag. Ab heute startet der Spot auch auf allen großen TV-Sendern. cam