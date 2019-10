Giambattista Valli x H&M Campaign Film

Ein Teil des Influencer-Teams, das Vallis Kollektion trägt.













Model und Influencerin, der auf Instagram rund 117 Millionen Menschen folgen, führt die Riege der prominenten Gesichter in der "Giambatista Valli x H&M" an. Daneben standen die italienische Mode-Influencerin(17,5 Millionen Instagram-Abonnenten), der US-amerikanische Schauspieler- bekannt vor allem aus der Serie "Shameless" - sowie das französische Male Modelfür die Designer-Kollektion vor der Kamera. Musikerin, die chinesische Sängerinund DJanevervollständigen das siebenköpfige Influencer-Team der Kampagne. Fotografiert wurde die Designer-Kollektion in Giambattista Vallis Heimatstadt Rom, von dem bekannten Fotografen-Duo Mert & Marcus.Ab dem 7. November ist die neue Kollektion der schwedischen Modekette weltweit in ausgewählten Geschäften und im H&M-Onlineshop erhältlich. Die von Valli entworfenen Kleidungsstücke werden zwischen 30 und knapp 400 Euro kosten. Auch Accessoires wie Schuhe, Schmuck und Sonnenbrillen in einer Preisspanne von 15 bis knapp 250 Euro sind Teil der Kollektion. hmb