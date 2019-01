HUAWEI – Wie kann man sich nur so smart gönnen (P smart 2019 Remix)

Anlass der Neujahrskampagne ist der Launch des Huawei-Smartphones P smart 2019, das sich aufgrund seines günstigen Preises auch Jugendliche und junge Erwachsene leisten, oder besser gesagt: gönnen können. Denn in Anlehung an das geflügelte (Jugend-)Wort von Rapper Money Boy "Wie kann man sich nur so hart gönnen" fragen Jung von Matt/Next Alster und Huawei in der Kampagne: "Wie kann man sich nur so smart gönnen?".Im Mittelpunkt steht ein knapp dreiminütiges, buntes Musikvideo, das sich ganz um das Huawei P smart 2019 dreht. Dabei nehmen Songtext und Visuals immer wieder Bezugsind auf auf die aktuelle Jugend- und Popkultur und präsentiert gleichzeitig die Features des neuen Smartphones. Zudem kommen aufmerksamkeitsstarke Out-of-Home-Motive an den zehn größten deutschen Bahnhöfen zum Einsatz, die den Jahresbeginn immer in Verbindung mit den Features des Smartphones kommunizieren."Die Jugendlichen der Gen Z muss man auf Augenhöhe ansprechen und dabei in ihren Kosmos eintauchen. Die Kommunikation und das Produkt müssen dabei Teil ihres Alltags werden und Spaß machen. Mit einfachem Verkaufen kommt man nicht weit", sagt, Concept Creative bei Jung von Matt/Next Alster. Die Kampagne ist Ende Dezember auf Youtube gestartet und ist ab dieser Woche bundesweit an den Bahnhöfen zu sehen. Das Huawei P smart 2019 ist ab dem 10. Januar erhältlich und wird 249 Euro kosten. Das Smartphone kommt mt 6,21 Zoll Dewdrop-Display, Dual-Kamera mit KI und Achtkern-Prozessor.Auf Agenturseite zeichnen(Geschäftsführer Kreation),(Creative Director), Tobias Oebel (Concept Creative),(Client Service Director),(Projektmanagerin),(Projektmanager),(UX Designer),(Art Director),(UX Designer),(Strategie),(Copywriter),(Produktion) sowie(Regie) verantwortlich. tt