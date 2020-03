Edeka sagt Danke 2020

"Augen auf & durch: Gemeinsam packen wir das an. Wir und jetzt für alle!" soll sowohl die eigenen Mitarbeiter als auch die Kunden erreichen und ihnen Mut machen.





Mehr zum Thema Corona-Pandemie So appellieren die Lebensmittelhändler an die Vernunft der Verbraucher Wohl noch nie in der Geschichte Deutschlands stand die Bedeutung des Lebensmitteleinzelhandels so sehr im Fokus der Öffentlichkeit wie in Zeiten der Corona-Pandemie. Und besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen: In der Bild ist heute eine ganzseitige Anzeige erschienen, in der alle großen Handelsketten gemeinsam versichern, dass die Lebensmittel-Versorgung in diesen ungewissen Wochen gesichert ist. Damit möchte Edeka vor allem denjenigen danken, die derzeit Tag für Tag Großes leisten: den Kolleginnen und Kollegen in den Märkten, in den regionalen Großhandlungen, in der Logistik und in unseren Produktionsbetrieben." Um alle Gruppen gleichermaßen anzusprechen, hat Leadagentur Jung von Matt einen Vignetten-Film aus alten Edeka-Spots und Stock Footage zu zusätzlichen Aspekten des Unternehmens kombiniert.

Das Resultat ist ein 30-Sekünder mit sehr unterschiedlicher Bildqualität, der in anderen, normalen Zeiten wohl kaum durch die Qualitätskontrolle gekommen wäre. Doch unter den aktuellen Bedingungen sichert sich Edeka so die Möglichkeit, Menschen im Spot zeige zu können, ohne gesundheitlich bedenkliche und zeitlich unmögliche Drehs organisieren zu müssen. Mercedes-Benz hat dieses Problem in seinem Spot zur Krise gelöst, indem es seinen Spot als Standbild mit unterlegtem Text organisiert.





pot ist auf allen reichweitenstarken TV-Sendern zu sehen. Ergänzend wird das Video online gepusht und ist auf allen Social-Media-Kanälen des Händlers zu sehen. Der Spot soll aber keine spontane taktische Aktion sein, sondern ist als Kern einer "Danke"-Kampagne konzipiert. Dafür hat Edeka schon vergangenen Donnerstag kurzfristig alle für die Kampagne "Bewusste Ernährung" bereits gebuchten TV-Zeiten umgewidmet und zusätzliche Spots im Nachrichtenumfeld der Vollprogramme (zum Beispiel ZDF "heute" und ARD "Tagesschau") sowie auf Nachrichtensendern eingebucht. Diese Woche wird die Kampagne noch ausgeweitet mit einem Morningshow-Sponsoring in vielen regionalen Radiosendern und einer klassischen nationalen Radiokampagne.

Edeka folgt mit seiner neuen Kampagne selbst einem kleinen Trend. Schon die Schwarz-Gruppe hatte für ihre beiden Handelsketten Lidl und Kaufland eine umfangreiche Kampagne gestartet, um sich bei den eigenen Mitarbeitern zu bedanken, deren Einsatzbereitschaft unter Pandemie-Bedingungen gerade besonders hart getestet wird. Dabei setzte die Werbeabteilung allerdings auf Textanzeigen in den Werbeumfeldern der Bildgruppe, um möglichst schnell reagieren zu können.Für das Edeka-Marketing war es letztlich nur konsequent, mit einer eigenen Botschaft an die Mitarbeiter zu folgen. Denn auch das Edeka-Personal steht derzeit stark unter Druck. Aber darüber hinaus sind die Edeka-Verkäufer in der Markenkommunikation des Händlers schon seit gut 15 Jahren der entscheidende Protagonist. Es ist also nur konsequent, wenn nach den zahllosen fiktiven Geschichten rund um die eigenen Mitarbeiter nun auch eine sehr reale und für die Kunden höchst relevante Geschichte der Mitarbeiter nun zum Thema der Unternehmenskommunikation wird.Mit seiner Hommage an die "außergewöhnlichen Menschen in außergewöhnlichen Zeiten" liefert Edeka aber gleich noch ein weiteres Novum. Erstmals fehlt in einem Edeka-Spot der Markenclaim "Wir lieben Lebensmittel". Die Botschaft des SpotsWie der Händler allerdings selbst festhält, ist das Dankeschön nicht auf das Verkaufspersonal in den Märkten beschränkt: "Der neue Edeka-S