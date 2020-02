Jeep | “Groundhog Day” | Bill Murray | 02.02.2020

Der 60-sekündige Film, der von der Kreativagentur Highdive in Chicago enwickelt wurde, beginnt genau so wie jeder Tag in "Und täglich grüßt das Murmeltier": Um 6 Uhr morgens klingelt der Radiowecker, Sonny & Cher singen ihren Hit "I Got You Babe" und Murray aka Phil Connors kann es nicht fassen, dass er schon wieder am 2. Februar in der verschneiten Kleinstadt Punxsutawney in Pennsylvania aufwacht. In der Folge trifft der Protagonist auch den nervigen Versicherungsvertreten Ned Ryerson (Stephen Tobolowsky) und den Murmeltiertag-Zeremonienmeister (Brian Doyle Murray) wieder.Doch eine Sache ist anders als sonst: Anders als im Original von 1993 entführt Murray das Murmeltier nicht in einem alten, roten Chevy C-10, sondern in einem nagelneuen Jeep Gladiator - und hat mit dem orangenen Truck und dem nagenden Vierbeiner im Schlepptau eine Menge Spaß. Die treffende Botschaft am Ende des Spots: "No Day Is The Same In A Jeep Gladiator."Um das Commercial, das in 24 Stunden schon knapp 20 Millionen Views auf Youtube gesammelt hat, möglichst nah am Original zu realisieren, hat Jeep eng mit Sony Pictures zusammengearbeitet. So wurde der Spot wie der Kultfilm in Woodstock, Illinois gedreht. Der Clou: Eigentlich wollte der Jeep-Mutterkonzern Fiat Chrysler in diesem Jahr gar nicht beim Super Bowl vertreten sein. Doch als TV-Sender Fox vor weniger als zwei Wochen zusätzliche Werbeplätze frei machte, entschied man sich aufgrund des Groundhog-Day-Datums doch dafür und drehte im Eiltempo den Spot. Und das war definitiv die richtige Entscheidung. tt