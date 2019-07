Ebay - Honest Alexa

In dem 60-sekündigen Onlinespot, der vonentwickelt wurde, fragt ein Mann Alexa, was eigentlich der Prime Day ist. Doch Alexa ist in dem Fall nicht etwa der Sprachassistent von Amazon, sondern seine aufmüpfige Teenager-Tochter, die ganz offensichtlich bestens Bescheid weiß über die Gepflogenheiten rund um die Schnäppchenjagd bei dem Onlinehändler. So kritisiert die freche Protagonistin zum Beispiel, dass der Prime Day nur für Prime-Kunden zugänglich ist, dass es sich gar nicht um echte Angebote handelt und Amazon nur seine Lagerhallen aufräumen will. Aber Alexa weiß immerhin eine Sache, die gut ist an dem Aktionstag: Zur gleichen Zeit findet bei Ebay der "Crash Sale" statt, bei dem es wirklich tolle Angebote gebe.Tatsächlich ist der am gestrigen Montag erstmals gestartete "Crash Sale" eine Anspielung auf Amazons Prime Day. 2018 brachen bei dem Händler nämlich ausgerechnet an dem Aktionstag die Server zusammen. Jetzt wirbt Ebay damit, dass es bei dem Online-Marktplatz noch mehr Schnäppchen geben würde, sofern die Amazon-Website am Prime Day wieder zusammenbricht. Doch danach sieht es bislang nicht aus. tt