Heineken | UEFA Champions League | Better Together

Nachdem Heineken zum Start der vergangenen Champions-League-Saison noch das Drama um das Verpassen eines entscheidenden Tores auf unterhaltsame Weise inszenierte, geht es in der neuen TV-und Digitalkampagne darum, dass man ein wichtiges Fußballspiel am besten mit Freunden und anderen Fans zusammen schaut - andernfalls könnte man es ziemlich bereuen.Unter den zahlreichen Protagonisten, die gezwungen sind, alleine vor dem Fernseher sitzen, ist auch Thierry Henry, Heineken-Markenbotschafter und Weltmeister von 1998. Ganz am Ende des Spots hat die Biermarke sogar noch einen Seitenhieb auf den Sprachassistenten-Hype parat.Die Botschaft am Ende des Films: "Even the best matches are better together." Der passende Titelsong ist die Schnulze "All By Myself" von Eric Carmen, die die Überzeichnung der Story in dem Spot mit dem nötigen Kitsch unterfüttert. Heineken ist bereits seit 1994 Sponsor der Champions League und gehört damit zu den treuesten Partnern der Uefa.Bei Publicis in Italien zeichnen(Global Chief Creative Officer Publicis WW),(Chief Creative Officer Publicis Italy),(Global Executive Creative Director),(Executive Creative Directors),(Senior Art Director),(Copywriter),(Head of Strategy),(International Strategic Planner),(Senior Strategist),(Data Strategist),(Head TV Production) und(TV Producer) verantwortlich. Produziert wurde der Spot vonunter der Regie von. Die Postproduktion übernahm. tt