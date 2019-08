© Guinness Guinness feiert in seiner neuen Kampagne die Rugby-Spielerinnen Japans

Unter dem Motto "Made of More" würdigt Guinness bereits seit 2011 Menschen, die gegen jeden Widerstand selbstbewusst ihren eigenen Weg gehen. Der neueste Aufschlag im Rahmen der Kampagne könnte aktueller nicht sein. Kurz vor dem Start der Rugby-Union-Weltmeisterschaft erzählt die irische Kult-Biermarke gemeinsam mit Stammagentur AMV BBDO die Geschichte des ersten japanischen Frauen-Rugbyteams - und liefert so ein starkes Statement für Gender Equality.