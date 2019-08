Mit einem wahrenhat Samsung in dieser Woche bereits weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Ein Highlight war die Vorstellung des Galaxy Note10. Mit dem "Powerphone", wie Samsung sein Phablet nennt, will der koreanische Tech-Konzern Verbraucher ansprechen, die gerne kreativ sind und ihr Smartphone für schöpferische Tätigkeiten nutzen wollen. Kein Wunder also, dass Samsung bei seiner Einführungskampagne mit Felipe Pantone zusammenarbeitet. Der argentinisch-spanische Künstler zeigt in einem neuen Commercial, was man so alles mit dem Gerät anstellen kann.