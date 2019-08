Emirati pilots fly high for Emirati Women's Day | Emirates Airline

Emirati Female Pilots fly to 6 continents for Emirati Women's Day 2019 | Boeing 777 | Emirates

Dazu hat die Airline einen knapp zweiminütigen Film auf ihren Social-Media-Kanälen veröffentlicht, in dem fünf talentierte weibliche First Officers porträtiert werden. In einem zweiten Film begleitet Emirates die Protagonistinnen auf einem gemeinsamen Flug, wobei die Boeing 777 an einem Tag auf allen fünf Kontinenten Halt machte. So will die Fluggesellschaft eine inspirierende Botschaft aus den VAE in die ganze Welt senden und verdeutlichen, dass sie arabische Frauen in ihrem Berufsleben fördert und ihnen große Karrierechancen bietet."Emiratische Frauen sind Symbole der Toleranz und stehen mit Fürsorge, Entschlossenheit, der Fähigkeit, zukünftige Generationen zu fördern und erfolgreich in ihren verschiedenen Arbeitsbereichen zu sein exemplarisch für die Grundwerte unserer Gemeinschaft", sagt Scheich Ahmed Bin Saeed Al Maktoum, Chairman und Chief Executive bei Emirates Airline & Group. "Ihre harte Arbeit und ihr Talent haben maßgeblich zum Aufbau unseres Unternehmens und unserer Nation beigetragen, und ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um allen Emiratischen Frauen dafür zu danken, dass sie neue Maßstäbe gesetzt haben und uns weiterhin stolz machen."Emirates beschäftigt laut eigenen Angaben mehr als 1100 arabische Frauen in verschiedenen Funktionen. Die Berufe, die die Frauen ausüben, reichen von operativen Abteilungen wie Flight Operations und Engineering über Frontline-Positionen bei Emirates Airport Services, Commercial Sales und Customer Affairs bis hin zu Funktionen in den Bereichen HR, Group IT, Finance und Commercial. tt