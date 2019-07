Zippo | Fight Fire with Fire - German

Bei dem globalen Projekt "Fight Fire with Fire" arbeitet Zippo mit Woodchuck USA zusammen. Der Holzproduzent hat mit "Buy One Plant One" bereits eine Initiative ins Leben gerufen, die zur Wiederaufforstung beitragen soll. Die Mechanik: Für jedes verkaufte Produkt pflanzt Woodchuck USA einen Baum. Zippo springt nun auf diesen Zug auf. Für jedes Feuerzeug, das in Partnerschaft mit Woodchuck USA und dessen "Buy One Plant One"-Programm verkauft wird, will auch der Feuerzeughersteller einen Baum pflanzen. Starten will Zippo zunächst in Madagaskar. Auf der viertgrößten Insel der Welt wurden 90 Prozent der ursprünglichen Waldfläche zerstört.Grundlage der Initiative ist eine eigene Feuerzeugkollektion. Dabei soll das Label "Buy One Plant One" ® Fight Fire with Fire“ die beiden Initiativen unter einem Dach vereinen. Bekannt gemacht werden Kollektion und Initiative mit einer internationalen PR- und Social-Media-Kampagne, für die die Agentur DeVries Global verantwortlich zeichnet. Im Fokus stehen dabei die Märkte China, die USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Korea und Japan. Content-Partner ist dabei National Geographic. Der TV-Sender hat bereits eine erste Video- und Fotodokumentation produziert, die die Initiative und deren Ziele vorstellen.Lucas Johnson, Senior Brand Manager Global Marketing bei Zippo, ist davon überzeugt, dass sich die Menschen als wichtigster Verursacher von Waldbränden an der Lösung der dadurch verursachten Probleme beteiligen müssen. "Das winddichte Feuerzeug Zippo gibt den Menschen die Kraft des portablen Feuers, aber damit kommt auch die Verantwortung", sagt Johnson. Ziel der Initiative sei es, nicht nur die verheerenden Auswirkungen von Feuer bei Missbrauch aufzuzeigen, sondern auch die Schäden durch menschliches Versagen rückgängig zu machen. "Unsere Arbeit in Madagaskar ist der erste Schritt zu einem langfristigen Engagement der Marke", kündigt Johnson an.Ben Vanden Wymelenberg, CEO von Woodchuck USA, hofft, dass die Allianz mit Zippo die "Buy One Plant One"-Initiative weiter stärken wird. Auch vom Content-Partner erhofft er sich viel: "Mit National Geographic, die unsere Geschichte erzählen, hoffen wir auf Aufklärung und darauf, dass die Bildung in allen Teilen der Welt verbessert wird." mas