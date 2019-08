8X4 "Don't Stop Yourself" 2019

Der von der Leadagentur +Knauss gestaltete Auftritt ist ein deutlicher Bruch mit der früheren Kommunikation, die mit ihrer hellen und positiven Inszenierung klar auf ein deutlich jüngeres und weibliches Publikum zielte. Mit den Geschichten um Youtube-Star Theo Vanity, Longboard-Meisterin Deborah Keser und Model Julius Gerhardt will die Marke ein breiteres Publikum erreichen und vor allem eine höhere Glaubwürdigkeit für die Marke aufbauen.Die drei Vorbilder sollen dazu inspirieren, sich von nichts und niemandem aufhalten zu lassen. So versteht sich offen Make-up tragende Theo als Rebell in einer Welt, die Angst vor allem hat, was anders ist. Deborah will Frauen ermutigen, zu zeigen, was sie draufhaben. In einer männerdominierten Sportart, dem Longboarding, hat sie sich durchgesetzt. Und Julius, der als Model heute erfolgreicher denn je ist, will zeigen, wie oberflächlich Schönheitsideale sind.Dabei steht die TV-Kampagne nicht für sich allein. Sie ist in eine digitale Content-Kampagne mit Onlinevideos eingebunden, in denen die Markenbotschafter noch mehr Einblick in ihr Leben und ihre Erfahrungen geben. Der 8X4 Relaunch ist der erste Testfall des neuen Beiersdorf-Geschäftsbereichs „Oscar & Paul – Corporate Indie Brands“, der zeigen soll, dass auch ein großer FMCG-Konzern junge, agile Marken entwickeln kann. Neben Online, und TV-Werbung stützt sich die Kampagne auch stark auf Out-of-Home-Werbung in urbanen Umfeldern (Mediaplanung: Carat). cam