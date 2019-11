STAR WARS Weihnachtsspot – Das Gute in Dir | Kaufland

Der inhouse entwickelte Weihnachtsspot von Kaufland knüpft an jenem aus dem Vorjahr an . Wie schon 2018 bereitet der Weihnachtsmann seine Geschenke für die Kinder vor. Doch wie findet er heraus, ob sie wirklich brav waren? Beim Blick aus dem Fenster beobachtet Santa einen Jungen, der den Schneemann eines anderen Kindes beschädigt. Andererseits verhält er sich vorbildlich, als er einer alten Dame mit ihren Einkäufen hilft. Und dann öffnet ein besonderes Weihnachtsgeschenk dem Jungen die Augen - und er entscheidet sich ein für alle Mal für die gute Seite der Macht.Als Teil der Kampagne veranstaltet Kaufland am 27. November in Berlin ein eigenes Event zum Thema "Star Wars". Herzstück ist die Verwandlung der Filiale am Alexanderplatz, in der prominente Gäste die Macht übernehmen, wie das Unternehmen geheimnisvoll mitteilt. Am Abend gibt es ein Red-Carpet-Event, das von Steven Gätjen moderiert wird.Der Film wurde bei Kaufland intern unter der Leitung von, Geschäftsführer Kreation Marketing International) entwickelt. Die Produktion übernahm, Regie führte. Die Musik wurde vonkomponiert. tt