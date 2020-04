Dove - Courage

"Courage" heißt der 50-sekündige Clip, den Dove in Kanada über die Digitalkanäle und sozialen Netzwerke streut. Der Clip folgt dabei einer simplen Mechanik: Kunde und Agentur zeigen hintereinander die Selfies von medizinischen Fachkräften aus der ganzen Welt, deren Gesichter gezeichnet sind vom Kampf gegen Corona, langen Schichten, wenig Schlaf und dem Tragen von Schutzmasken. Am Ende steht der Slogan: "Courage Is Beautiful". Zudem verkündet das Unternehmen in dem Spot, dass es als Dankeschön Pflegeprodukte der eigenen Marke an medizinisches Personal in kanada spenden will.Konkret will Dove laut eigenen Angaben 153 Millionen Dollar in Form von Seife, Desinfektionsmittel und Essen zur Verfügung stellen. Alle seine Maßnahmen fasst die Pflegemarke auf einer Landingpage zusammen.Eingebettet ist der Auftritt zur Corona-Pandemie in die seit zwei Jahrzehnten laufende Kampagne "Real Beauty", mit der die Unilever-Brand echte Schönheit abseits der Norm feiert und die weltweit Berühmtheit erlangt hat. "Mit diesem Film möchten wir uns bei den Mitarbeitern des Gesundheitswesens an vorderster Front für den Mut bedanken, den sie seit Beginn des Pandemie-Ausbruchs jeden Tag gezeigt haben", sagt, Marketing Managerin bei Dove. "Wir wollen, dass die ganze Welt mit uns Danke sagt." tt