Die Vorderseite der Jacke ist mit Berliner Straßennamen versehen, die durch die Mauer geteilt waren und symbolisch durch den Zipper verbunden werden können. Die Rückseite der Jacke ziert der Schriftzug "Breaking Walls". Wie der Name schon sagt, kann die Jacke gewendet werden - auf der Innenseite stehen Informationen zur innerdeutschen Grenze wie beispielsweise die Länge der Mauer, die Anzahl der Wachtürme und Zahl erfolgreicher Fluchtversuche.Adidas und Jung von Matt bewerben das Kleidungsstück mit sechs Testimonials: Musiker Sido und Trettmann, Deutschlands erste Profi-Schiedsrichterin im Männerbereich Bibiana Steinhaus, Moderatorin, DJ und Aktivistin Wana Limar, Creative Director und Gründer des Labels Souvenir Official David Mallon und Viva-con-Agua-Gründer Michael Fritz. Sie alle sollen im Rahmen der Kampagne selbst erzählen, wie sie selbst Mauern durchbrpochen haben - im übertragenen Sinne.Mit der Kampagne wolle Adidas ein Zeichen dafür setzen, dass "Wandel, Freiheit und Einheit auch in der heutigen Zeit von gesellschaftlicher Bedeutung sind", wie Björn Jäger, Vice President Brand bei dem Sportartikler, erzählt. "Für uns hat Berlin einen besonderen Stellenwert – wie keine andere Stadt in Deutschland ist sie zum authentischen Mittelpunkt für Kreativität, Diversität und Inspiration geworden." Holger Hansen, Managing Director bei Jung von Matt/Sports, ergänzt: "'Breaking Walls' ist viel mehr als nur ein Kleidungsstück - es steht für eine Haltung und ein besonderes Mindset." ron