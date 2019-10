Vanish - Endless Stories

Die Seiten des Vanish-Buches werden per Hand beschrieben und bestehen aus Stoff, so dass sie wie Kleidung in der Waschmaschine gewaschen werden können - nach Vorstellung von Vanish natürlich mit den markeneigenen Produkten. So verschwinden Schrift und Gemaltes und die leeren Seiten können gemeinsam von Kindern und Eltern neu gefüllt werden.Laura Azevedo, Creative Director bei BETC São Paulo, sagt: "Vanish hat die Wirkungsweise seiner Produkte immer durch technische Demonstrationen in den Werbespots hervorgehoben. Daher ist es unser Ziel, neue Formate mit einem gewinnenderen Storytelling zu entwickeln, das immer noch den Nutzen des Produkts zeigt, aber näher an den Konsumenten heranrückt und Austausch generiert." hmb