Eltern kennen das: Wenn die Kids quengeln und ein Tablet in der Nähe ist, dann ist die Versuchung groß, den Kleinen das Gerät in die Hand zu drücken. Vor allem auf Reisen. Einfach damit man mal für eine kleine Weile seine Ruhe hat. Das schlechte Gewissen, das sich dann beinahe zwangsläufig einstellt, ist aber nicht immer angemessen. Diesen Eindruck vermittelt jedenfalls Apple in seiner diesjährigen Weihnachtsskampagne. Zwar drängt sich angesichts der immensen Zuwendung, die das Gerät in dem Commercial erfährt, die Frage auf, wie sich Kinder früher überhaupt beschäftigt haben. Am Ende dürften sich die Zweifel aber bei den meisten Zuschauern in Luft auflösen.