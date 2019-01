iPhone XR — Color Flood — Apple

Sony Bravia - "Balls"

In dem 60-sekündigen Spot, den Apple wie gewohnt zunächst in den Digitalkanälen und später global im TV ausrollt, sind hunderte Parkour-Läufer in farbigen Einheitsanzügen zu sehen (Titelsong: "Come Along" von Cosmo Sheldrake). Nacheinander laufen die zunächst farblich getrennten Gruppen ineinander und formen so eine bunte Menschenmasse. Die Botschaft der Marke dazu: "Make Room for Color." Wie schon in den vorherigen Spots setzt Apple den Fokus in der Kommunikation erneut auf das farbintensive Retina-Display, um sich von den Wettbewerbern zu differenzieren. Zudem bewirbt der Konzern in diesem Zuge weiterhin sein Trade-In-Programm für die neueste Generation des Flaggschiffs: Wer ein altes iPhone ab der Generation 7 gegen ein neues XR eintauscht, bekommt dieses deutlich günstiger - für 579 statt 849 Euro. Apple lässt also nichts unversucht, um seine neuen Smartphones an den Mann zu bringen.Obwohl in "Color Flood" Menschen und keine Bälle die Hauptrolle spielen, weckt der jüngste Apple-Spot Assoziationen zu dem preisgekrönten Sony-Bravia-Film "Balls" aus dem Jahr 2005. Der von Fallon in London entwickelte Film verhalf der Bravia-Fernseher-Reihe seinerzeit zum großen Durchbruch und fand Eingang in die Popkultur. Bei Apple wird man hoffen, dass es sich mit der Sorgenkind-Generation des iPhones ähnlich verhält. tt