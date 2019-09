Amazon Echo & Alexa - Morgenritual (30s)

In dem 30-sekündigen Spot, der von der Londoner Kreativagenturentwickelt wurde, ist eine junge Frau bei ihrer Morgenroutine zu sehen: Sie steht auf, als es draußen noch dunkel ist, fragt Alexa nach der Uhrzeit und dem Wetter. Am Ende des gefühlvoll inszenierten Spots erkennt der Zuschauer, dass die Protagonistin blind ist.Mit dem neuen Commercial will Amazon die Alexa-Funktionen verdeutlichen, von denen sehbehinderte Nutzer sagen, dass sie täglich von dieser Hilfe profitieren. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen den Spot gemeinsam mit verschiedenen internationalen Blindenverbänden entwickelt. Neben Uhrzeit- und Wetter-Information gehören auch das Hinzufügen von Artikeln zu Einkaufslisten, das Einstellen von Timern beim Kochen, Musik, Podcasts und Hörbücher zu den hilfreichen Alexa-Skills.Das Commercial ist bis Ende Oktober auf reichweitenstarken Sendern im TV sowie in den Digitalkanälen zu sehen. Produziert wurde der Spot von, Regie führte. Die Postproduktion übernahm, den Schnitt. Der Sound kommt von. tt