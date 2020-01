Aida "Mach aus dem Irgendwann ein Jetzt!" 2020

Es ist ein neues Thema für Alexander Ewig. Aber auch bei Aida Cruises muss der ehemalige Marketingchef der Media-Markt Saturn Retail Group seiner Zielgruppe vor allem eine Botschaft vermitteln. „Hauptsache ihr habt Spaß“. Das Spaßprinzip des norddeutschen Kreuzfahrtriesen heißt allerdings „Aida Moments“ und lebte bis jetzt ausschließlich als Hashtag für die sozialen Netzwerke. Bis jetzt wohlgemerkt, denn pünktlich zur Weihnachtszeit machte Ewig die „Aida Moments“ zum zentralen Thema der ersten großen Markenkampagne von Aida.Die neue Markenkampagne ist für den Senior Vice President Marketing bei Aida aber kein Symptom einer schwachen Marke. Ziel sei es vielmehr neue Zielgruppen für Kreuzfahrten anzusprechen: „Wir sehen, dass neue Kunden sehr schnell von dem Kreuzfahrterlebnis fasziniert sind. Aber gleichzeitig gibt es viele Konsumenten, die zwar regelmäßig Pauschalreisen buchen, aber keine Kreuzfahrt in Betracht ziehen würden. Diesen Menschen wollen wir vermitteln, was dieses Erlebnis heute ausmacht.“Konkret fokussiert sich die inhouse kreierte Kampagne auf drei Kategorien potenzieller Kunden: generationenübergreifende Reisegruppen, junge Familien und junge Reisegruppen. Die zum 25. Dezember 2019 gestarteten TV-Spots sind dabei direkt inspiriert von den rund 70.000 Urlaubsbildern und Geschichten, die in den sozialen Medien unter dem Hashtag #aidamomente bereits geteilt wurden. Das Unternehmen leitet unter seinem neuen Top-Marketer damit eine Strategiewende ein.Bisher nutzte der Kreuzfahrtriese klassische Werbung, vor allem als Abverkaufswerbung zur Reisesaison und beließ die emotionale Inszenierung der Marke in den sozialen Medien. Nun wird die Marke auch in der klassischen Werbung zum Thema. Ewig: „In der Anfangsphase konzentrieren wir uns tatsächlich auf Markenbotschaft. Aber im Lauf des Jahres wird die Kampagne natürlich auch für unseren Abverkauf funktionieren müssen.“Die neuen Geschichten werden auch in einer neuen Bildsprache erzählt. Bisher war dar Schiffsbug mit den ikonischen aufgemalten Lippen das Key-Visual der Aida-Auftritte. In den neuen Filmen ist dieses Bildelement praktisch nur noch im Logo der Marke präsent.Die erste Kampagnenwelle wird bis einschließlich Februar laufen. Die TV-Spots werden begleitet von Anzeigen und Advertorials in Tageszeitungen sowie Publikumszeitschriften. Im Social-Media-Bereich, im Radio und im Kino, in den Reisebüros und in der Außenwerbung wird die Kampagne verlängert. Zum verplanten Mediaetat will sich das Unternehmen zwar nicht äußern, aber die Investition soll sich nach Expertenschätzungen im oberen einstelligen Millionenbereich bewegen. Diese Summe dürfte für das Gesamtjahr noch deutlich höher ausfallen, denn Ewig will dieses Jahr der Marke eine starke Präsenz verschaffen: "Wir haben noch einiges vor." cam