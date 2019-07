Booking.com - Live Curious - Determination

Booking.com - Live Curious - Confidence

Booking.com - Live Curious - Wonder

Wave. tt

Vier 20-Sekünder hat die Londoner Kreativagentur für den neuesten Flight der "Live-Curious"-Kampagne entwickelt. Sie heißen "Freedom", "Wonder", "Confidence" und "Determination" und zeigen stets einen Protagonisten, der die jeweilige Emotion seines Spots empfindet. Da ist zum Beispiel der Junge, der es im Urlaub ertsmals wagt, ohne Schwimmflügel in den Pool zu springen oder das asiatische Ehepaar, das im gemieteten Cabrio eine fast schon außerweltliche Erfahrung macht.#Das Besondere an den vier Spots: Kunde und Agentur verknüpfen die Mini-Storys auf clevere Art und Weise mit ihren Produkten: So wirbt der junge Mann, der im Urlaub lässig mit seinem Rollstuhl über die Hotelanlage cruist, für die Customised-Filter-Funktion auf Booking.com; das Cabrio-Ehepaar demonstriert dagegen die Möglichkeit, über den Reisevermittler auch Mietwagen zu buchen. Dabei kommt jeder Spot komplett ohne gesprochene Worte aus. Vielmehr genügen die perfekt ausgewählten Titeltracks, darunter Barbra Streisands "Gotta Move" und "Only You" von Yazoo.Die Kampagne kommt auf Facebook, Instagram und Youtube zum Einsatz. Zu sehen sind die Spots ab sofort in Deutschland, Großbritannien, Australien, Frankreich, Spanien, Polen, Russland und Italien.Bei Adam & Eve/DDB in London zeichnen(Chief Creative Officer),(Creative Director),(Creative Team) und(Social Media Director) verantwortlich. Produziert wurden die Spots vonunter der Regie von. Postproduktion und Visual Effects kommen von. Für die Musik istzuständig. Das Sound Design und Mixing übernahm