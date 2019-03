Adidas Football - 25 Years Of Predator

In dem amüsanten Onlinefilm "25 Years of Predator" nehmen die beiden prominenten Testimonials nebeneinander auf der Couch Platz und machen es sich in ihren beiden limitierten Predator-Jubiläumsschuhen gemütlich - Zidane in seinem goldenen Paar, Beckhams Modell dagegen ist weiß. In der Folge schauen sich die beiden Trickshots, Skills und besondere Tore von Adidas-Botschaftern wie Paul Pogba, Marcelo und Benjamin Pavard sowie von Amateurkickern an und entscheiden im Anschluss, ob die jeweiligen Protagonisten es verdient haben, ein Paar der limitierten Treter von Beckham und Zidane zu tragen. Ein ziemlicher Spaß - sowohl für die beiden Testimonials als auch für die Zuschauer.Bei Iris Worldwide zeichnen(Senior Creative Team),(Creative Director),(Producer),(Senior Account Director) und(Senior Account Executive) verantwortlich. Produziert wurde der Film vonunter der Regie von. Der Sound kommt von, die Postproduktion übernahm. tt