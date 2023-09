IMAGO/MASKOT

Mit dem Generationenwechsel ändern sich die Machtverhältnisse auf dem Arbeismarkt

Seit der Coronakrise ist mobiles Arbeiten ein selbstverständlicher Teil der Arbeitswelt geworden, "New Work" längst Alltag. Vanessa Jobst-Jürgens, Senior Managerin New Work & Transformation bei FM Consulting, Teil der Serviceplan/Plan.Net Gruppe, erklärt in ihrer Talking Heads-Kolume, warum sich es sich trotzdem lohnt, sich gerade jetzt mit seiner Unternehmenskultur zu beschäftigen.

"New Work ist das neue Old Work.""New Work ist abgegriffen.""New Work hat kaum noch Relevanz in Zeiten von Klimakrise, wirtschaftlicher Inflation und