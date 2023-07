IMAGO / imagebroker

Die Deutschen interessieren sich zunehmend mehr für KI, wollen diese sber auch kontrolliert wissen

Während der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Text- und Bilderstellung schon vielerorts Realität geworden ist, ist das Zusammenspiel von Mensch und Maschine im Kontext von Leadership noch kaum besprochen. Talking Head Kristina Bonitz hat ein Selbstexperiment durchgeführt.

"In 30 years, a robot will likely be on the cover of Time Magazine as the best CEO". Zu dieser Prognose ließ sich Jack Ma, CEO von Alibaba, im J