Pixabay

Die Zielgruppe von gestern ist die Community von heute? So einfach ist es nicht. Brand Communities folgen ihren ganz eigenen Gesetzmäßigkeiten und erfordern deshalb ein neues Denken und Handeln im Marketing, schreibt Marc Schumacher, CEO der Avantgarde Group, in seiner Talking-Heads-Kolumne.

Der Kunde, das unbekannte Wesen: Was will er? In der analogen Welt ging es vor allem um Convenience: Macht das Produkt mein Leben leichter? Dann &ndas