D&AD

Insgesamt 17 Teilnehmende zählt die erste deutsche Ausgabe von "Shift". Diese haben unter anderem an einem Kreativ-Case für Adidas gearbeitet.

Um dem Fachkräftemangel in deutschen Agenturen zu begegnen und Quereinsteigenden den Weg in die Kreativbranche zu ebnen, haben Google und D&AD ihr bereits in UK erfolgreich etabliertes "Shift"-Programm auch nach Deutschland geholt. HORIZONT gegenüber haben die Beteiligten ein erstes Resümee gezogen.

Das Sichtbarmachen von "unterrepräsentierten Stimmen" und die Unterstützung von "Selfmade-Talenten" ohne einen Hochschulabschluss&