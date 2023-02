Der 34-Jährige ist Anfang Februar bei BDA Creative gestartet und soll künftig die Kampagnen-Unit des selbst ernannten "One-Stop-Shops" für Medienunternehmen mit führen und dessen Kreativpower ausbauen. Zuletzt hat BDA Creative etwa die Uefa-Champions-League-Kampagnen von Amazon Prime Video in Deutschland in Italien sowie das Rebranding der "Heute"-Markenfamilie fürs ZDF umgesetzt. Mit Schuster bekommt die Agentur einen zuletzt vielfach ausgezeichneten Kreativen, der bei Serviceplan für den Kunden Penny gearbeitet und für den Weihnachtsfilm "Der Wunsch" neben weiteren nationalen wie internationelen Awards auch jeweils einen Grand Prix beim ADC und bei den Cannes Lions gewonnen hat.



© BDA Creative

Marc Strotmann und Matthias Schuster leiten ab sofort gemeinsam die Campaigning-Unit bei BDA Creative

"Nach zehn aufregenden Jahren bei Serviceplan beginnt für mich jetzt ein neues Kapitel bei BDA Creative", sagt Schuster. "Ich freue mich auf neue Herausforderungen in der Entertainmentbranche, die besonders direkte Verbindung von Kreation und Produktion aus einem Team - und das alles gemeinsam mit Marc und tollen Kolleginnen und Kollegen."Strotmann ergänzt: "Wir freuen uns, mit Matthias einen neuen Kollegen an Bord zu haben, der nicht nur für Kreativität auf höchstem Niveau steht, sondern mit seiner großen Erfahrung an Drehs, Shootings und Post-Prozessen perfekt in unser hands-on-orientiertes Team passt."Bei BDA Creative in München arbeiten derzeit etwa 50 Menschen - darunter Texter:innen, Art Direktor:innen, Motion-Designer:innen, Cutter:innen, Producer:innen, 3D-Spezialist:innen und Projektmanager:innen, die in interdisziplinären Teams für Kunden wie Amazon Prime Video, RTL+, Magenta TV, Sky, Canal+ Austria, Disney Channel sowie SWR, MDR und den NDR arbeiten. tt