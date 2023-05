Weischer

Der Young-Lions-Wettbewerb findet parallel zum Kreativfestival der Cannes Lions zwischen dem 19. und 23. Juni statt

Auch in diesem Jahr suchen die Veranstalter der Cannes Lions im Young-Lions-Wettbewerb wieder die besten Nachwuchskreativen der Welt. Jetzt steht das "Team Germany" fest: Insgesamt 14 junge deutsche Talente treten in der Festivalwoche (19. bis 23. Juni) gegen bis zu 60 andere Kreativteams aus unterschiedlichsten Nationen an.

Bewerben konnten sich Deutschlands Kommunikationstalente in diesem Jahr erneut für die Young-Lions-Kategorien Film, Print, Design, Digital, Media, Marketing und PR. Die besten Teams wurden in der Folge zum deutschen Festivalrepräsentanten Weischer nach Hamburg eingeladen und mussten dort unter Wettbewerbsbedingungen innerhalb von 24 Stunden ein bis dahin unbekanntes Briefing für Kunden wie die dpa, Gustavo Gusto, Pringles, Right to Play und Warsteiner umsetzen. Die Konzepte wurden anschließend vor einer Fachjury präsentiert. Diese entschied dann, welche Teilnehmerinnen und Teilnehmer die besten Ideen geliefert haben und auf Kosten von Weischer fürs Team Germany nach Cannes fliegen dürfen.





Die deutschen Young-Lions-Teams 2023 setzen sich wie folgt zusammen:



Design: Ana Doga und Leonie Krein von Scholz & Friends und Serviceplan Group

Film: Luis Groitl und Dzhulyetta Kretsu von Thjnk

Print: Juan Andrés Kebork und Alejandro Gabarda von Jung von Matt Spree

Media: Maximilian Zorg und Victoria Wißmann von Mediaplus

PR: Odile Breffa und Rowan El-Goweiny von Innocean Berlin

Digital: Hila Narducci und Mareike Dubbels von Serviceplan Bubble

Marketing: Constantin Renner und Lara Schön von UniBev

Während der Festivalwoche in Cannes müssen die Young-Lions-Anwärterinnen und -Anwärter dann eine anspruchsvolle Aufgabe bewältigen und ein echtes Kundenbriefing für eine gemeinnützige Organisation innerhalb von 24 Stunden umsetzen und der Jury präsentieren. In dieser Woche bereitet sich das Team Germany im digitalen Bootcamp mit Branchengrößen wie Christian Doering (Dragon Rouge), Burak Heplevent (E+P films), Gerrit Zinke (Thjnk), Susanne Grundmann (Omnicom MediaGroup), Eugenia Lagemann (Fischer-Appelt) und Dennis May (Publicis Groupe Germany) auf den Wettbewerb vor.